В Кремле опровергли срочное совещание Путина с главами спортивных федераций

В Кремле опровергли сообщения о том, что президент РФ Владимир Путин собирает срочное совещание с главами спортивных федераций. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет RT.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин намерен собрать руководителей спортивных федераций 28 ноября. Как сообщает Москва 24, президент планировал обсудить с ними тему возможных санкций в отношении российских спортсменов со стороны WADA.