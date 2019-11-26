В Кремле опровергли срочное совещание Путина с главами спортивных федераций

26 ноября 201912:23

В Кремле опровергли сообщения о том, что президент РФ Владимир Путин собирает срочное совещание с главами спортивных федераций. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет RT.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин намерен собрать руководителей спортивных федераций 28 ноября. Как сообщает Москва 24, президент планировал обсудить с ними тему возможных санкций в отношении российских спортсменов со стороны WADA.

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Напомним, российских спортсменов могут отстранить от крупнейших спортивных событий, а стране запретить их проведение на своей территории. Соответствующую рекомендацию комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) направил в исполком. Как пишет «Свободная пресса», глава Русада Юрий Ганус призвал дождаться окончательного решения WADA по поводу российского спорта, однако признал, что санкции будут жёсткими.

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Фото: РИА Новости
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