Лавров предложил создать футбольную команду БРИКС

Лавров обратил внимание, что после расширения БРИКС в составе организации будет 11 членов. Это столько же, сколько игроков в футбольной команде, отметил министр.

«Может быть нам подумать над тем, чтобы сделать футбольную команду БРИКС?» - сказал глава МИД РФ.

Лавров ранее заявил о росте привлекательности БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), передает «Радиоточка НСН».

