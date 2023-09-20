Лавров предложил создать футбольную команду БРИКС
Министр иностранных дел России Сергей Лавров предложил создать футбольную команду стран - членов БРИКС. С такой инициативой глава ведомства выступил на полях Генеральной ассамблеи ООН, сообщают СМИ.
Лавров обратил внимание, что после расширения БРИКС в составе организации будет 11 членов. Это столько же, сколько игроков в футбольной команде, отметил министр.
«Может быть нам подумать над тем, чтобы сделать футбольную команду БРИКС?» - сказал глава МИД РФ.
Лавров ранее заявил о росте привлекательности БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), передает «Радиоточка НСН».
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