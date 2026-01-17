Макрон на фоне проблем с глазом появился в Елисейском дворце в очках

По прибытии на мероприятие политик извинился за очки.

«Это из-за небольшой проблемы... Я буду вынужден носить их некоторое время, так что вам придется смириться с этим», - заявил Макрон.

Ранее французский президент выступил перед военнослужащими страны с залитым кровью глазом. Макрон пошутил, что его вид можно считать «отсылкой к глазу тигра».

