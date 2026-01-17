Россиянам рассказали, как оплатить штраф ГИБДД со скидкой
Оплата штрафа ГИБДД со скидкой 25% доступна в России в срок не позднее 30 дней со дня получения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД.
Как отметили в ведомстве, порядок исполнения постановления об административном взыскании определяет статья 32.2 КоАП.
«Штрафы за правонарушения в области дорожного движения могут быть уплачены в размере 75% от суммы штрафа, а срок для совершения такой уплаты составляет 30 дней со дня вынесения постановления», - указали в МВД.
Ранее Федеральная служба судебных приставов сообщила, что в 2025 году с граждан взыскали более 14 млрд рублей по штрафам ГИБДД.
