Рейсы из России в Малайзию планируется запустить в 2026 году
17 января 202606:56
Запуск прямых авиарейсов из России в Малайзию планируется в текущем году. Об этом рассказал глава Минтранса РФ Андрей Никитин.
«Я пока не скажу, по каким маршрутам, но в 2026 году - да, будет», - отметил министр в беседе с ТАСС.
Ранее стало известно, что власти Малайзии рассчитывают на запуск авиасообщения с Россией уже в первой половине 2026 года. Самолеты будут вылетать из Москвы.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Марина Влади передала Росархиву любовную переписку с Высоцким
- Российский экспорт лекарств в ЕС превысил 30 млн евро
- Военные уничтожили 99 украинских беспилотников над регионами РФ
- Рейсы из России в Малайзию планируется запустить в 2026 году
- Макрон на фоне проблем с глазом появился в Елисейском дворце в очках
- Россиянам рассказали, как оплатить штраф ГИБДД со скидкой
- Путин пошутил о чертях в московском метро
- Столтенберг призвал Запад «поговорить с Россией, как с соседом»
- В России предложили ввести до 90 дней оплачиваемого больничного для многодетных
- СМИ: Франция получила реальную возможность выйти из НАТО
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru