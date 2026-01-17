Рейсы из России в Малайзию планируется запустить в 2026 году

«Я пока не скажу, по каким маршрутам, но в 2026 году - да, будет», - отметил министр в беседе с ТАСС.

Ранее стало известно, что власти Малайзии рассчитывают на запуск авиасообщения с Россией уже в первой половине 2026 года. Самолеты будут вылетать из Москвы.

