Рейсы из России в Малайзию планируется запустить в 2026 году

Запуск прямых авиарейсов из России в Малайзию планируется в текущем году. Об этом рассказал глава Минтранса РФ Андрей Никитин.

Во Владивосток прибыл первый прямой рейс из Макао

«Я пока не скажу, по каким маршрутам, но в 2026 году - да, будет», - отметил министр в беседе с ТАСС.

Ранее стало известно, что власти Малайзии рассчитывают на запуск авиасообщения с Россией уже в первой половине 2026 года. Самолеты будут вылетать из Москвы.

ФОТО: РИА Новости / Игорь Онучин
