Латвия может отказаться от проведения вместе с Белоруссией ЧМ по хоккею
Латвия может отказаться от совместного с Белоруссией проведения чемпионата мира по хоккею 2021 года. Как заявил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш, причина тому - обострение ситуации в республике. Как пишет РЕН-ТВ, для принятия окончательного решения Рига свяжется с Международной федерацией по хоккею.
Как заметил Кариньш, он уже направил запрос в Министерство образования и науки, которое отвечает также за спорт в стране, чтобы найти решение проблемы и «понять, как правильнее всего можем поступить» в условиях тех событий, которые происходят в Белоруссии в последние дни.
Ранее актер Павел Майков заявил НСН, что у него вызывает недоумение происходящее в Белоруссии.
«То, что происходит в Белоруссии, по моему мнению, какая-то клоунада, причем очень неумная. Такое ощущение, что на старости лет Александр Григорьевич спятил окончательно», – поделился с НСН своим мнением Павел Майков.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru