Латвия может отказаться от проведения вместе с Белоруссией ЧМ по хоккею

Как заметил Кариньш, он уже направил запрос в Министерство образования и науки, которое отвечает также за спорт в стране, чтобы найти решение проблемы и «понять, как правильнее всего можем поступить» в условиях тех событий, которые происходят в Белоруссии в последние дни.

Ранее актер Павел Майков заявил НСН, что у него вызывает недоумение происходящее в Белоруссии.

«То, что происходит в Белоруссии, по моему мнению, какая-то клоунада, причем очень неумная. Такое ощущение, что на старости лет Александр Григорьевич спятил окончательно», – поделился с НСН своим мнением Павел Майков.

