СМИ: Минск может потерять право на ЧМ-2021 по хоккею из-за протестов
В Международной федерации хоккея не исключили возможности переноса чемпионата мира по хоккею в 2021 году в другую страну из-за напряженной ситуации в Белоруссии после выборов. Об этом сообщает Интерфакс.
В федерации заявили, что будут следить за развитием ситуации в Белоруссии. В частности, предварительное решение может быть принято в ближайшие две недели.
Соревнование должно состоятся весной предстоящего года в Риге и Минске.
В Белоруссии продолжаются митинги после оглашения результатов президентских выборов. По данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал более 80% голосов избирателей, его ближайший конкурент Светлана Тихановская около 10%. Между протестующими и ОМОНом нередко происходят столкновения, силовики используют резиновые пули и светошумовые гранаты.
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