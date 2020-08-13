СМИ: Минск может потерять право на ЧМ-2021 по хоккею из-за протестов

В Международной федерации хоккея не исключили возможности переноса чемпионата мира по хоккею в 2021 году в другую страну из-за напряженной ситуации в Белоруссии после выборов. Об этом сообщает Интерфакс.

В федерации заявили, что будут следить за развитием ситуации в Белоруссии. В частности, предварительное решение может быть принято в ближайшие две недели.

Соревнование должно состоятся весной предстоящего года в Риге и Минске.

В Белоруссии продолжаются митинги после оглашения результатов президентских выборов. По данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал более 80% голосов избирателей, его ближайший конкурент Светлана Тихановская около 10%. Между протестующими и ОМОНом нередко происходят столкновения, силовики используют резиновые пули и светошумовые гранаты.

