Латвийский боец ММА Глухов получил паспорт РФ

Боец смешанного стиля (ММА) из Латвии Константин Глухов получил российский паспорт. Об этом сообщает ТАСС.

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«Я получил паспорт гражданина России», — рассказал спортсмен в беседе с агентством.

Глухову 44 года, боец родился в Риге и большую часть карьеры представлял Латвию в ММА и кикбоксинге. В прошлом году спортсмен рассказал о намерении отказаться от латвийского гражданства и получить российское.

Ранее паспорт РФ получил американский боксер Кевин Джонсон, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пивоваров
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