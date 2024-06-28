Латвийский боец ММА Глухов получил паспорт РФ
28 июня 202412:01
Боец смешанного стиля (ММА) из Латвии Константин Глухов получил российский паспорт. Об этом сообщает ТАСС.
«Я получил паспорт гражданина России», — рассказал спортсмен в беседе с агентством.
Глухову 44 года, боец родился в Риге и большую часть карьеры представлял Латвию в ММА и кикбоксинге. В прошлом году спортсмен рассказал о намерении отказаться от латвийского гражданства и получить российское.
Ранее паспорт РФ получил американский боксер Кевин Джонсон, напоминает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Телеведущий Кушанашвили перенесет еще одну операцию
- Песков назвал плохими перспективы отношений России и ЕС при новом руководстве
- Фальсификат молочной продукции в России сократился в 150 раз
- Россельхознадзор: Изучаются запросы Ирана и Таиланда по поставкам яиц в РФ
- В Москве мужчину приговорили к пожизненному сроку за поджог общежития
- Силовики задержали собственницу здания во Фрязино, где произошел пожар
- Песков заявил, что Путин не ставил будильник ради дебатов в США
- Жителям Белгородской области раздадут около пяти тысяч огнетушителей
- Невролог рассказал, что лень приводит к развитию деменции и диабета
- Более 30 новых звезд появятся на «Аллее славы» в Голливуде в 2025 году
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru