Игрок ФК «Урал» Бегич получил российское гражданство
4 июня 202409:40
Хорватский защитник футбольного клуба «Урал» Силвие Бегич получил гражданство России. Об этом заявил президент клуба Григорий Иванов в беседе с ТАСС.
«Бегич уже давно получил российское гражданство», — указал собеседник агентства.
Силвие Бегич играет за «Урал» с 2022 года, контракт 31-летнего футболиста с екатеринбургским клубом рассчитан до конца июня 2026 года.
Ранее гражданство РФ получил американский хоккеист Бреннан Менелл, который выступает за московский клуб «Динамо», пишет RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru