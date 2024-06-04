Игрок ФК «Урал» Бегич получил российское гражданство

Хорватский защитник футбольного клуба «Урал» Силвие Бегич получил гражданство России. Об этом заявил президент клуба Григорий Иванов в беседе с ТАСС.

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«Бегич уже давно получил российское гражданство», — указал собеседник агентства.

Силвие Бегич играет за «Урал» с 2022 года, контракт 31-летнего футболиста с екатеринбургским клубом рассчитан до конца июня 2026 года.

Ранее гражданство РФ получил американский хоккеист Бреннан Менелл, который выступает за московский клуб «Динамо», пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
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