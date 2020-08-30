Ла Лига выступило на стороне «Барселону» в ситуации с уходом Месси

Руководство испанской Ла Лиги поддержало футбольный клуб «Барселона», который пытается уговорить Лионеля Месси от возможного ухода из команды сине-грантовых, сообщает «Российская газета».

В Ла Лиге считают, что контракт Месси с клубом является действующим, поэтому потенциальные покупатели Месси должны выплатить компенсацию «Барселоне» за аргентинца. Названа сумма отступных - 700 миллионов евро.

Какая боль: Месси решил расстаться с «Барселоной»

Лионель Месси настроен решительно – покинуть команду. Об этом он уведомил руководство по бюрофаксу и считает, что его соглашение с «Барселоной» расторгнуто автоматически. 30 августа футболист не явился на базу, чтобы с остальными игроками сдать тест на коронавирус.

Напомним, Месси не устраивает политика руководства клуба. Он играет за сине-гранатовых с 2000 года, пишет Газета.ru.

Ранее Лионель Месси был признан лучшим игроком за последние 25 лет по версии FourFourTwo.

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