Ла Лига выступило на стороне «Барселону» в ситуации с уходом Месси

Лионель Месси настроен решительно – покинуть команду. Об этом он уведомил руководство по бюрофаксу и считает, что его соглашение с «Барселоной» расторгнуто автоматически. 30 августа футболист не явился на базу, чтобы с остальными игроками сдать тест на коронавирус.

Напомним, Месси не устраивает политика руководства клуба. Он играет за сине-гранатовых с 2000 года, пишет Газета.ru.

Ранее Лионель Месси был признан лучшим игроком за последние 25 лет по версии FourFourTwo.

