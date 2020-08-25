Какая боль: Месси решил расстаться с «Барселоной»

Форвард сборной Аргентины по футболу Лионель Месси намерен покинуть испанскую «Барселону». Футболист уже предупредил клуб о желании перейти в другую команду в текущее межсезонье. Это подтвердили в самой команде, сообщает агентство Рейтер.

Спортивные эксперты объясняют такое решение прославленного нападающего кризисом «Барселоны» в текущем сезоне, который, в частности, ознаменовался разгромом «сине-гранатовых» немецкой «Баварией» в полуфинале Лиги чемпионов со счетом 2:8.

Уже известно, что 33-летнего аргентинца хотят заполучить английский «Манчестер Сити», итальянский «Интернационале», а также интерес проявляют клубы MLS - футбольной лиги США.

Атомная блоха (одна из кличек Лионеля Месси) играет за «Барселону» с 2004 года. Он забил 634 мяча в 731 игре, стал в её составе победителем 34 турниров (24 национальных и 10 международных). Ему 6 раз вручался «Золотой мяч» лучшего футболиста года в Европе.

