Месси признан лучшим футболистом последних 25 лет

Лионель Месси признан лучшим игроком за последние 25 лет по версии FourFourTwo. Следом за форвардом «Барселоны» и сборной Аргентины расположился нападающий итальянского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду. Тройку лидеров замыкает бывший хавбек «Ювентуса», испанского «Реала» и национальной команды Франции Зинедин Зидан – в настоящее время он занимается тренерской карьерой, напоминает RT.

Лионель Месси является шестикратным обладателем «Золотого мяча», который вручается лучшему игроку мира по итогам сезона.