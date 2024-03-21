Кустурица осенью начнет подготовку к съемкам «Преступления без наказания»

Подготовка к съемкам картины «Преступление без наказания» по роману Федора Достоевского начнется осенью 2024 года, рассказал журналистам сербский режиссер Эмир Кустурица. Об этом сообщило агентство ТАСС.

Водолазкин рассказал о съёмках Кустурицей фильма по роману «Лавр»

По словам режиссера, он планирует закончить работу над сценарием в апреле. В сентябре начнется подготовка к съемкам, которые будут проходить в течение года.

Кустурица отметил, что вырос на произведениях русских классиков. Он признался, что к литературе его приучила мама, пишет издание «Профиль».

«Преступление без наказания» станет первой работой Кустурицы на русском языке. Затем режиссер намерен экранизировать роман Евгения Водолазкина «Лавр», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Пятаков
ТЕГИ:КиноРежиссерЭмир Кустурица

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