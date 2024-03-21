Кустурица осенью начнет подготовку к съемкам «Преступления без наказания»
Подготовка к съемкам картины «Преступление без наказания» по роману Федора Достоевского начнется осенью 2024 года, рассказал журналистам сербский режиссер Эмир Кустурица. Об этом сообщило агентство ТАСС.
По словам режиссера, он планирует закончить работу над сценарием в апреле. В сентябре начнется подготовка к съемкам, которые будут проходить в течение года.
Кустурица отметил, что вырос на произведениях русских классиков. Он признался, что к литературе его приучила мама, пишет издание «Профиль».
«Преступление без наказания» станет первой работой Кустурицы на русском языке. Затем режиссер намерен экранизировать роман Евгения Водолазкина «Лавр», передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Стоимость жилья в ближайшем Подмосковье за год выросла на 11%
- Сеть Burger King внесла Кологривого в черный список
- В курском поселке Теткино при обстреле повреждено восемь домов
- Москвичка погибла при падении на рельсы на станции метро «Нахимовский проспект»
- Жителя Сочи обвинили в распространении фейков о российской армии
- Песков заявил, что его жена прерывала общение с близкими с Украины
- Экс-главу правительства Мордовии арестовали по делу о крупном мошенничестве
- Жители Молдавии выступили против присоединения к Румынии
- ФАС готова принять меры в отношении «Яндекс Такси»
- Производители пива заявили о росте цен ниже уровня инфляции
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru