Кустурица осенью начнет подготовку к съемкам «Преступления без наказания»

По словам режиссера, он планирует закончить работу над сценарием в апреле. В сентябре начнется подготовка к съемкам, которые будут проходить в течение года.

Кустурица отметил, что вырос на произведениях русских классиков. Он признался, что к литературе его приучила мама, пишет издание «Профиль».

«Преступление без наказания» станет первой работой Кустурицы на русском языке. Затем режиссер намерен экранизировать роман Евгения Водолазкина «Лавр», передает «Радиоточка НСН».

