Умерла двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова

Бывший муж Леонид Резцов заявил, что спортсменка попала в больницу 15 октября, а скончалась 19 октября вечером «в реанимации, не приходя в сознание». Официальная причина смерти ему пока неизвестна.

«Выражаем глубокие соболезнования родным и близким. О дате и месте похорон будет объявлено дополнительно», — заявили в СБР.

В Союзе напомнили, что, кроме двух олимпийских медалей по биатлону, на счету Резцовой олимпийское «золото» в лыжных гонках. Также она дважды выигрывала Кубок мира по биатлону и трижды - чемпионат мира по лыжным гонкам.

Ранее президент Федерации гимнастики Армении Гагик Ваноян заявил, что в Ереване в на 95-м году жизни умер трёхкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике в составе сборной СССР Альберт Азарян, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

