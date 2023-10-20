Умерла двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова
Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону, заслуженный мастер спорта СССР Анфиса Резцова умерла в возрасте 58 лет, сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).
Бывший муж Леонид Резцов заявил, что спортсменка попала в больницу 15 октября, а скончалась 19 октября вечером «в реанимации, не приходя в сознание». Официальная причина смерти ему пока неизвестна.
«Выражаем глубокие соболезнования родным и близким. О дате и месте похорон будет объявлено дополнительно», — заявили в СБР.
В Союзе напомнили, что, кроме двух олимпийских медалей по биатлону, на счету Резцовой олимпийское «золото» в лыжных гонках. Также она дважды выигрывала Кубок мира по биатлону и трижды - чемпионат мира по лыжным гонкам.
Ранее президент Федерации гимнастики Армении Гагик Ваноян заявил, что в Ереване в на 95-м году жизни умер трёхкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике в составе сборной СССР Альберт Азарян, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Байден запросил у Конгресса США в общей сложности $106 млрд
- МОК отверг обвинения Путина в этнической дискриминации спортсменов из России
- Губернатор Развожаев сообщил о сбитой над морем в Севастополе ракете
- США из-за Пакистана ввели санкции против трех китайских компаний
- Новак поручил снизить цены на топливо до уровня инфляции 2023 года
- Крымский мост временно закрыли для автотранспорта
- Обвиняемого в убийстве пасынка Стаса Намина арестовали на два месяца
- Умерла двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова
- Собянин: В Москве разработали уникальную систему для атомного ледокола «Якутия»
- Елена Проклова заявила, что не смотрела многие свои фильмы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru