Кубок России по футболу. Матч без шансов для «Химок»

Тренер Сергей Кирьяков отметил в беседе с НСН, что Кубок России - прямой путь для клубов в Лигу Европы, но обыграть «Зенит» команде Сергея Юрана не удастся.

В финале Кубка России по футболу сыграют «Зенит» и «Химки». Накануне подмосковная команда была сильнее «Урала – 3:1, а команда Сергея Семака в ½ турнира обыграла московский «Спартак» - 2:1. В составе красно-белых отличился Александр Соболев. За питерцев забили Артем Дзюба и Далер Кузяев.

Бывший нападающий сборной России по футболу, тренер Сергей Кирьяков отметил в интервью НСН, что интригу финального матча, наверняка, «убьет» разница в классе команд.

«Из-за вынужденного простоя, "Химки" не играли матчей, готовились только к одной игре. А "Урал" подвел напряженный график в чемпионате, плюс сыграла роль психология, очень давит, когда команда терпит поражение за поражения. И в матче кубковом было видно, насколько медленно передвигались игроки "Урала"»,- считает футбольный эксперт.

Выход «Химок» в финал Кубка страны стал четвертым в истории, когда до главного матча турнира добиралась команда второй по уровню российской лиги. В 2004-м «Терек» (ныне — «Ахмат») выиграл Кубок, а затем «Химкам» в 2005-м и курскому «Авангарду» в 2018 годах удавалось выйти в финал.

«Когда представитель более слабой Лиги выходит в финал, это сюрприз, и для «Зенита» было бы лучше играть против "Урала", чем против "Химок". Теперь многое зависит от игроков, от их мотивации, потому что в случае победы, это будет золотой дубль, так что с настроем, я думаю, проблем не будет», - отметил Сергей Кирьяков.

«Безусловно, «Зенит» - фаворит финального матча, клуб, скорее всего, выиграет титул»

Матч между «Зенитом» и «Спартаком» вызвал недовольство столичных болельщиков работой судей. Во время первого тайма Сергей Иванов, нефартовый для столичной команды арбитр, назначил пенальти в ворота «Спартака», реализованный Артемом Дзюбой. После матча владелец клуба Леонид Федун назвал его выдуманным. Также в двух эпизодах, по мнению экспертов, можно было назначить пенальти в ворота «Зенита», но его даже не стали просматривать в VAR.

И если оставить за скобками судейство, то в этой ситуации можно обратить внимание на то, как серьезно стали относиться команды к Кубку России.

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«Прекрасно, когда в кубковом матче есть интрига, престиж турнира растет. Если раньше часто играли дублирующими или молодежными составами, то сейчас такого все меньше и меньше. Для команд – победа в Кубке - путь прямой в Лигу Европы. Все готовятся серьезно», -резюмировал с беседе с НСН Сергей Кирьяков.

Для «Спартака» кубковый путь оставался единственным для попадания в еврокубки на следующий сезон. Команда Доменико Тедеско в национальном первенстве потеряла возможность выйти на необходимое шестое место, так как занимающее его московское «Динамо» в воскресенье обыграло на выезде «Краснодар» (1:0) и за тур до конца стало недосягаемым для спартаковцев.

Добавим, «Зенит» не побеждал в Кубке России с 2016 года. Красно-белые в последний раз выигрывали Кубок в сезоне 2002/03 годов.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
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