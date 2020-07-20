Кубок России по футболу. Матч без шансов для «Химок»

В финале Кубка России по футболу сыграют «Зенит» и «Химки». Накануне подмосковная команда была сильнее «Урала – 3:1, а команда Сергея Семака в ½ турнира обыграла московский «Спартак» - 2:1. В составе красно-белых отличился Александр Соболев. За питерцев забили Артем Дзюба и Далер Кузяев.

Бывший нападающий сборной России по футболу, тренер Сергей Кирьяков отметил в интервью НСН, что интригу финального матча, наверняка, «убьет» разница в классе команд.

«Из-за вынужденного простоя, "Химки" не играли матчей, готовились только к одной игре. А "Урал" подвел напряженный график в чемпионате, плюс сыграла роль психология, очень давит, когда команда терпит поражение за поражения. И в матче кубковом было видно, насколько медленно передвигались игроки "Урала"»,- считает футбольный эксперт.

Выход «Химок» в финал Кубка страны стал четвертым в истории, когда до главного матча турнира добиралась команда второй по уровню российской лиги. В 2004-м «Терек» (ныне — «Ахмат») выиграл Кубок, а затем «Химкам» в 2005-м и курскому «Авангарду» в 2018 годах удавалось выйти в финал.

«Когда представитель более слабой Лиги выходит в финал, это сюрприз, и для «Зенита» было бы лучше играть против "Урала", чем против "Химок". Теперь многое зависит от игроков, от их мотивации, потому что в случае победы, это будет золотой дубль, так что с настроем, я думаю, проблем не будет», - отметил Сергей Кирьяков.