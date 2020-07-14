Президент РПЛ и Карпин поспорили из-за имиджа российского футбола

Президент Российской футбольной премьер-лиги Сергей Прядкин обратился в комитет по этике РФС из-за высказываний главного тренера ФК «Ростов» Валерия Карпина. По мнению Прядкина, некоторые выражения специалиста «наносят ущерб деловой репутации РФПЛ и Тинькофф Российской премьер-лиге».

Руководство лиги задело заявление Карпина о том, что это «ненормальный чемпионат России».

«Раньше был Росгосстрах чемпионат России, а сейчас Роспотребнадзор чемпионат России. Кто договорился с Роспотребнадзором, а кто не смог договориться... Кто скрыл, а кто не скрыл больных... Кого закрыли на карантин, а кого не закрыли...», - цитирует тренера «Спорт-Экспресс».

Текст обращения Прядкина показал на своей странице и Карпин.

«Ух ты! Оказывается у нас есть президент РПЛ, который заботится об имидже Тинькофф Российской Премьер-Лиги», - съязвил Карпин.