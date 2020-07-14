Президент РПЛ и Карпин поспорили из-за имиджа российского футбола

Президент Российской футбольной премьер-лиги Сергей Прядкин обратился в комитет по этике РФС из-за высказываний главного тренера ФК «Ростов» Валерия Карпина. По мнению Прядкина, некоторые выражения специалиста «наносят ущерб деловой репутации РФПЛ и Тинькофф Российской премьер-лиге».

Руководство лиги задело заявление Карпина о том, что это «ненормальный чемпионат России».

«Раньше был Росгосстрах чемпионат России, а сейчас Роспотребнадзор чемпионат России. Кто договорился с Роспотребнадзором, а кто не смог договориться... Кто скрыл, а кто не скрыл больных... Кого закрыли на карантин, а кого не закрыли...», - цитирует тренера «Спорт-Экспресс».

Текст обращения Прядкина показал на своей странице и Карпин.

«Ух ты! Оказывается у нас есть президент РПЛ, который заботится об имидже Тинькофф Российской Премьер-Лиги», - съязвил Карпин.

Тренер «Ростова» недоволен ситуацией с доигровкой чемпионата России. В первом же после паузе туре его команде пришлось играть с ФК «Сочи» молодёжным составом из-за случаев COVID-19 среди основных игроков. Однако впоследствии некоторые клубы ограничивались только изоляцией заболевших, стараясь выставить максимально боеспособный состав.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Чемпионат России По ФутболуВалерий КарпинФутбол
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