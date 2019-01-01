Крымский футбольный союз назвал свои лучшие команды и футболистов
Четвертый чемпионат премьер-лиги Крымского футбольного союза завершился победой ФК «Севастополь». Клуб лидировал в чемпионате, начиная с 17-го тура. Первенство Крыма эта команда выиграла второй раз в своей истории, сообщает КИА.
Гонку бомбардиров второй сезон кряду выиграл нападающий ФК «Севастополь» Редван Османов. В его активе 17 точных ударов, причем все мячи забиты с игры. На второй строчке расположился нападающий «Инкомспорта» Игорь Рогованов – 11 голов. 10 мячей в чемпионате забил игрок «Евпатории» Николай Хомич.
В турнире принимали участие 8 профессиональных команд из Севастополя, Симферополя и Симферопольского района, Керчи, Евпатории, Бахчисарая и Ялты.
Ранее НСН рассказала, что экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко опубликовал в соцсетях видеозапись, которая демонстрирует катастрофические последствия блокады Крыма украинскими властями для Херсонской области.
В частности, речь идет о подтоплении села Раденск, Маячка Олешковского района Херсонской области в результате перекрытия Северо-Крымского канала.
Не делай зла другому - оно обернется против тебя самого. Украина, лишив Крыма водоснабжения, в итоге получила себе дополнительные проблемы, заявил в эфире НСН член Совета Федерации РФ от Крыма Сергей Цеков.
«Возникла большая проблема в Херсонской области. Из-за потери воды были подтопления, было засорение почвы. И открытие канала было бы полезно с точки зрения финансов. Сейчас вода в море утекает, а так за нее можно было бы и деньги получать. В общем, решение Украины было глупым. Как и той блокады, которая была направлена против Крыма, но фактически она принесла только вред самой Украине», - российский парламентарий.
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