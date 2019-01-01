Крымский футбольный союз назвал свои лучшие команды и футболистов

Четвертый чемпионат премьер-лиги Крымского футбольного союза завершился победой ФК «Севастополь». Клуб лидировал в чемпионате, начиная с 17-го тура. Первенство Крыма эта команда выиграла второй раз в своей истории, сообщает КИА.

Гонку бомбардиров второй сезон кряду выиграл нападающий ФК «Севастополь» Редван Османов. В его активе 17 точных ударов, причем все мячи забиты с игры. На второй строчке расположился нападающий «Инкомспорта» Игорь Рогованов – 11 голов. 10 мячей в чемпионате забил игрок «Евпатории» Николай Хомич.

В турнире принимали участие 8 профессиональных команд из Севастополя, Симферополя и Симферопольского района, Керчи, Евпатории, Бахчисарая и Ялты.