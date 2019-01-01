Сенатор назвал второй референдум по Крыму бессмысленным

«Я слышал раньше, кое-где говорили о необходимости проведения второго референдума, но мы от этого отказывались, потому что для нас результаты первого референдума более, чем убедительны. Если мы бы провели [второй] референдум, то результаты были бы такие же или даже лучше. Мы же поэтому и не проводили, потому что мы знали, что что бы мы не делали они все равно будут говорить, что не так, не то и так далее. Они же любое хорошее дело замотать могут только так. Такая все-таки система международных отношений, что, к сожалению, обычно происходит. Они бы все равно говорили, что не то, неправильно, не надо было», — отметил сенатор.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении вернуть Крым под контроль Киева. При этом в Кремле подчеркнули, что «такого вопроса существовать не может».

