Сенатор назвал второй референдум по Крыму бессмысленным
Сергей Цеков рассказал НСН, почему Россия отказала США в проведении повторного референдума о статусе Крымского полуострова.
Сергей Лавров рассказал о предложении США провести второй референдум по Крыму. По словам главы МИД России в интервью РБК, об этом в апреле 2014 года заявил Джон Керри, занимавший должность госсекретаря Соединённых Штатов с 2013 по 2017 год. Он сказал Лаврову, что в 2014 году «всё произошло так, как хотел крымский народ. Но для порядка следовало бы провести ещё один референдум».
В эфире НСН член Совета Федерации РФ от Крыма Сергей Цеков заявил, что проведение второго референдума не избавило бы Россию от претензий Запада по поводу законности присоединения Крыма (слушайте аудио).
«Я слышал раньше, кое-где говорили о необходимости проведения второго референдума, но мы от этого отказывались, потому что для нас результаты первого референдума более, чем убедительны. Если мы бы провели [второй] референдум, то результаты были бы такие же или даже лучше. Мы же поэтому и не проводили, потому что мы знали, что что бы мы не делали они все равно будут говорить, что не так, не то и так далее. Они же любое хорошее дело замотать могут только так. Такая все-таки система международных отношений, что, к сожалению, обычно происходит. Они бы все равно говорили, что не то, неправильно, не надо было», — отметил сенатор.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении вернуть Крым под контроль Киева. При этом в Кремле подчеркнули, что «такого вопроса существовать не может».
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