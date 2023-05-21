«Крылья Советов» разгромили «Урал» в матче РПЛ
21 мая 202317:29
Самарские «Крылья Советов» в домашнем матче одержали победу над екатеринбургским «Уралом». Встреча прошла в рамках 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Матч завершился со счетом 3:0. В составе самарцев отличились Гленн Бейл, Дмитрий Цыпченко и Бенхамин Гарре.
«Крылья» набрали 29 очков и поднялись на 12-ю строчку турнирной таблицы. «Урал» занимает 11-е место с 30 очками.
Московский ЦСКА и «Краснодар» сыграют в суперфинале Кубка России по футболу. Встреча пройдет 11 июня на столичной арене «Лужники», передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru