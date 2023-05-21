«Крылья Советов» разгромили «Урал» в матче РПЛ

Самарские «Крылья Советов» в домашнем матче одержали победу над екатеринбургским «Уралом». Встреча прошла в рамках 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Рубин» обыграл калининградскую «Балтику»

Матч завершился со счетом 3:0. В составе самарцев отличились Гленн Бейл, Дмитрий Цыпченко и Бенхамин Гарре.

«Крылья» набрали 29 очков и поднялись на 12-ю строчку турнирной таблицы. «Урал» занимает 11-е место с 30 очками.

Московский ЦСКА и «Краснодар» сыграют в суперфинале Кубка России по футболу. Встреча пройдет 11 июня на столичной арене «Лужники», передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
ТЕГИ:Чемпионат России По ФутболуФутбол

Горячие новости

Все новости

партнеры