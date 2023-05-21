«Рубин» обыграл калининградскую «Балтику»
21 мая 202303:55
Футболисты «Рубина» из Казани обыграли калининградскую «Балтику» в матче 32-го тура Первой лиги.
Команда, спустя сезон, вернулась в Российскую премьер-лигу. Встреча закончилась со счетом 1:0.
За два тура до финиша чемпионата «Рубин» набрал 65 очков, оказавшись на первом месте в таблице Первой лиги, оставив позади «Балтику» с 64 очками, которая ранее гарантировала себе повышение в классе.
Ранее «Динамо» объявило об уходе главного тренера, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru