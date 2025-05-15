Аппарат Москальковой установил судьбу более шести тысяч пропавших на СВО

Аппарат уполномоченного по правам человека в России смог установить судьбу более 6 тысяч человек, без вести пропавших в ходе специальной военной операции. Об этом рассказала омбудсмен Татьяна Москалькова, передает РИА Новости.

По словам уполномоченного, во взаимодействии с Международным Комитетом Красного Креста и уполномоченным по правам человека Верховной рады Украины Дмитрием Лубинцом аппарат разработал свой алгоритм действий «в помощь министерству обороны».

«Благодаря взаимодействию с компетентными органами и теми структурами, что я назвала, более 6 тысяч человек были найдены из числа без вести пропавших», - указала Москалькова.

Также омбудсмен поделилась, что МККК и сотрудники Лубинца посетили более 2 тысяч российских военнопленных на Украине. Пленным оказали необходимую медицинскую помощь и передали посылки и письма из дома. Как отметила Москалькова, российская сторона поступает зеркально в этом вопросе.

Ранее Татьяна Москалькова выразила надежду, что на российско-украинских переговорах в Турции стороны достигнут положительного решения по вопросу возвращения 53 жителей Курской области, которых удерживают в украинских Сумах, пишет Ura.ru.

