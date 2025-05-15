СМИ: Венгрия сбила украинский беспилотник в районе границы

Средства ПВО Венгрии уничтожили украинский беспилотник в районе границы между странами, дрон могли использовать в разведывательных целях. Об этом пишет газета Magyar Hirlap.

Отмечается, что радар обнаружил БПЛА в воздушном пространстве Венгрии. По данным источников из разведки, случившееся - часть многомесячной войны спецслужб Украины и Венгрии.

Magyar Hirlap пишет, что ЧП произошло на минувшей неделе, однако о нем стало известно только сейчас. Правительство Венгрии не предоставляло официальных сведений на этот счет.

Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что украинские спецслужбы организовали в стране шпионский скандал и «развернули скоординированную клеветническую кампанию», пытаясь сорвать референдум по вопросу членства Киева в Евросоюзе, пишет Ura.ru.

