ФИФА объявила о расследовании поведения игроков сборной Аргентины

Международная федерация футбола (ФИФА) объявила, что намерена расследовать поведение игроков сборной Аргентины после финального матча чемпионата мира 2026 года. Об этом сообщает ТАСС.

Месси не смог: Семин объяснил поражение Аргентины в финале чемпионата мира

Речь идёт о нескольких эпизодах. В частности, аргентинец Леандро Паредес после игры схватил за горло защитника сборной Испании Эрика Гарсию, а затем толкнул испанского полузащитника Гави.

Кроме того, защитник сборной Аргентины Науэль Молина попытался сбить с ног испанца Родри, а один из тренеров аргентинской команды Роберто Айяла попытался нанести удар кулаком в лицо игроку сборной Испании Дани Ольмо.

В ФИФА также указали, что во время церемонии награждения все аргентинские футболисты отвернулись от испанской команды.

В финале чемпионата мира 2026 года сборная Аргентины проиграла сборной Испании со счётом 1:0. Единственный гол в дополнительное время забил Ферран Торрес, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:Чемпионат Мира По ФутболуАргентинаРасследованиеFIFA

Горячие новости

Все новости

партнеры