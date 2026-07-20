ФИФА объявила о расследовании поведения игроков сборной Аргентины

Речь идёт о нескольких эпизодах. В частности, аргентинец Леандро Паредес после игры схватил за горло защитника сборной Испании Эрика Гарсию, а затем толкнул испанского полузащитника Гави.

Кроме того, защитник сборной Аргентины Науэль Молина попытался сбить с ног испанца Родри, а один из тренеров аргентинской команды Роберто Айяла попытался нанести удар кулаком в лицо игроку сборной Испании Дани Ольмо.

В ФИФА также указали, что во время церемонии награждения все аргентинские футболисты отвернулись от испанской команды.

В финале чемпионата мира 2026 года сборная Аргентины проиграла сборной Испании со счётом 1:0. Единственный гол в дополнительное время забил Ферран Торрес, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

