ФИФА объявила о расследовании поведения игроков сборной Аргентины
Международная федерация футбола (ФИФА) объявила, что намерена расследовать поведение игроков сборной Аргентины после финального матча чемпионата мира 2026 года. Об этом сообщает ТАСС.
Речь идёт о нескольких эпизодах. В частности, аргентинец Леандро Паредес после игры схватил за горло защитника сборной Испании Эрика Гарсию, а затем толкнул испанского полузащитника Гави.
Кроме того, защитник сборной Аргентины Науэль Молина попытался сбить с ног испанца Родри, а один из тренеров аргентинской команды Роберто Айяла попытался нанести удар кулаком в лицо игроку сборной Испании Дани Ольмо.
В ФИФА также указали, что во время церемонии награждения все аргентинские футболисты отвернулись от испанской команды.
В финале чемпионата мира 2026 года сборная Аргентины проиграла сборной Испании со счётом 1:0. Единственный гол в дополнительное время забил Ферран Торрес, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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