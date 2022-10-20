Криштиану Роналду вывели из состава «Манчестер Юнайтед»

Португальский форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду не попал в заявку «Красных дьяволов» на матч 13-го тура Английской премьер-лиги против лондонского «Челси». Об этом сообщает сайт манкунианцев.

Нападающего вывели из состава по распоряжению главного тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага.

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Такое наказание со стороны наставника последовало после того, как Роналду демонстративно ушел в раздевалку на 90-й минуте матча АПЛ против «Тоттенхэма», так как второй раз в сезоне провел всю встречу на скамейке запасных.

Ранее по данным ряда СМИ стало известно, что дортмундская «Боруссия» готова подписать Криштиану Роналду, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: flickr.com
ТЕГИ:АнглияФутболФутболистКриштиану РоналдуМанчестер Юнайтед
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