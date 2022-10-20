Криштиану Роналду вывели из состава «Манчестер Юнайтед»
Португальский форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду не попал в заявку «Красных дьяволов» на матч 13-го тура Английской премьер-лиги против лондонского «Челси». Об этом сообщает сайт манкунианцев.
Нападающего вывели из состава по распоряжению главного тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага.
Такое наказание со стороны наставника последовало после того, как Роналду демонстративно ушел в раздевалку на 90-й минуте матча АПЛ против «Тоттенхэма», так как второй раз в сезоне провел всю встречу на скамейке запасных.
Ранее по данным ряда СМИ стало известно, что дортмундская «Боруссия» готова подписать Криштиану Роналду, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,3 млн+10 067 / сут.
Умерли
389 тыс.+90 / сут.
Выздоровели
20,7 млн+18 352 / сут.
- «Зенит» обыграл «Крылья Советов»в матче Кубка России по футболу
- В Киеве отключили светофоры ради экономии электричества
- Суд заочно арестовал экс-сотрудницу Первого канала Овсянникову за фейки о ВС РФ
- Криштиану Роналду вывели из состава «Манчестер Юнайтед»
- В Брянской области не намерены вводить пропускной режим
- Владимирцы завоевали золото Чемпионата России по ездовому спорту на собаках
- В Херсонщине назвали последствия прорыва дамбы Каховской ГЭС
- АФК «Система» готова выкупить все акции у владельцев торговых марок «вefree» и «Sela»
- В школах на уроках физкультуры появится модуль по игре в лапту
- В Иране удовлетворены процессом восстановления СВПД
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru