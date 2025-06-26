Суд оштрафовал телеведущую Боню за пропаганду наркотиков

Телеведущей Виктории Боне выписали штраф на 50 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в соцсетях. Соответствующее решение принял мировой судья 184-го судебного участка района Очаково-Матвеево Москвы.

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В суде указали, что административный протокол был составлен из-за интервью Бони блогеру Сергею Косенко, в котором она положительно отзывалась о наркотических веществах и растениях.

Представитель телеведущей заявил, что она частично признала свою вину.

Ранее женщина с фамилией Иванчук обвинила Боню в неосновательном обогащении, однако позже отозвала свой иск, сообщает RT.

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ФОТО: Sputnik/РИА Новости
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