Суд оштрафовал телеведущую Боню за пропаганду наркотиков

В суде указали, что административный протокол был составлен из-за интервью Бони блогеру Сергею Косенко, в котором она положительно отзывалась о наркотических веществах и растениях.

Представитель телеведущей заявил, что она частично признала свою вину.

Ранее женщина с фамилией Иванчук обвинила Боню в неосновательном обогащении, однако позже отозвала свой иск, сообщает RT.

