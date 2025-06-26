Австралия ввела санкции против Минниханова и Шамана
Власти Австралии объявили о расширении антироссийского санкционного списка. В сообщении австралийского правительства говорится, что ограничения введены против ещё 37 человек и семи компаний.
В частности, в «чёрный» список попали глава Татарстана Рустам Минниханов, глава издательского дома News Media Арам Габрелянов, гендиректор Института развития интернета Алексей Гореславский, замгендиректора ВГТРК Антон Златопольский.
Также санкции введены в отношении певца Шамана (Ярослав Дронов), чемпионки мира по синхронному плаванию и телеведущей Марии Киселёвой, блогера Вячеслава Манучарова, сына экс-генпрокурора РФ Юрия Чайки Артёма Чайки и других.
Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что введение Вашингтоном новых санкций против России может закрыть окно для переговоров с Москвой по Украине, сообщает RT.
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