Минпросвещения: Оценивать поведение школьников будет классный руководитель
Оценку за поведение школьникам будет выставлять классный руководитель. Об этом сообщает пресс-служба Минпросвещения РФ.
Отмечается, что при этом будут учитываться мнения других педагогов, работающих с ребёнком, а также администрации образовательной организации.
В ведомстве напомнили, что в пилотном проекте по выставлению оценок за поведение, который стартует с 1 сентября, примут участие 84 школы в нескольких регионах РФ.
«Оценки поведения мы предлагаем выставлять с 1-го по 8-й класс... Не задействуем выпускные классы, чтобы не провоцировать напряжённость. В дальнейшем планируется распространить проект на всех», – указала замминистра просвещения Ольга Колударова.
Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что оценивать поведение школьников планируют начать во всех школах РФ с 1 января 2026 года, сообщает RT.
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