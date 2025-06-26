Хаменеи поздравил иранцев с победой над США

США вступили в войну с Ираном потому, что боялись полного уничтожения «сионистского режима». Об этом заявил верховный лидер исламской республики Али Хаменеи.

Трамп допустил, что Иран и Израиль могут возобновить военные действия

В своём обращении он указал, что Вашингтон в итоге «ничего не выиграл от этой войны».

«Здесь тоже победила исламская республика... Исламская республика дала Америке суровую пощечину», - заключил аятолла.

Ранее Хаменеи заявил, что Иран, по итогам 12-дневного конфликта, одержал победу над Израилем, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Алексей Дружинин
ТЕГИ:СШАВойнаИзраильИран

Горячие новости

Все новости

партнеры