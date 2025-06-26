Хаменеи поздравил иранцев с победой над США
26 июня 202514:57
США вступили в войну с Ираном потому, что боялись полного уничтожения «сионистского режима». Об этом заявил верховный лидер исламской республики Али Хаменеи.
В своём обращении он указал, что Вашингтон в итоге «ничего не выиграл от этой войны».
«Здесь тоже победила исламская республика... Исламская республика дала Америке суровую пощечину», - заключил аятолла.
Ранее Хаменеи заявил, что Иран, по итогам 12-дневного конфликта, одержал победу над Израилем, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru