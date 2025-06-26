Хаменеи поздравил иранцев с победой над США

В своём обращении он указал, что Вашингтон в итоге «ничего не выиграл от этой войны».

«Здесь тоже победила исламская республика... Исламская республика дала Америке суровую пощечину», - заключил аятолла.

Ранее Хаменеи заявил, что Иран, по итогам 12-дневного конфликта, одержал победу над Израилем, сообщает RT.

