Московский монорельс завершит работу 28 июня

Также отмечается, что после закрытия монорельса начнутся работы по реконструкции, в результате которых появится современный зелёный парк, его открытие планируется в 2027 году.

«Часть эстакады — от станции «Выставочный центр» до депо монорельса, включая станцию «ул. Сергея Эйзенштейна» — демонтируем, чтобы вид на Главный вход ВДНХ стал ещё привлекательнее», - говорится в сообщении.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что «из уважения к прошлому» в новом парке сохранят несколько вагонов монорельса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

