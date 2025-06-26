Московский монорельс завершит работу 28 июня
В ведомстве указали, что работникам монорельсовой системы будут предложены новые рабочие места в других подразделениях городского транспорта.
Также отмечается, что после закрытия монорельса начнутся работы по реконструкции, в результате которых появится современный зелёный парк, его открытие планируется в 2027 году.
«Часть эстакады — от станции «Выставочный центр» до депо монорельса, включая станцию «ул. Сергея Эйзенштейна» — демонтируем, чтобы вид на Главный вход ВДНХ стал ещё привлекательнее», - говорится в сообщении.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что «из уважения к прошлому» в новом парке сохранят несколько вагонов монорельса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru