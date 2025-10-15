Лионель Месси установил рекорд по голевым передачам в матчах за сборные
Игрок сборной Аргентины по футболу Лионель Месси установил рекорд по голевым передачам в матчах за национальные команды.
Накануне аргентинская команда в товарищеском матче разгромила сборную Пуэрто-Рико со счетом 6:0. Месси совершил две результативные передачи. Теперь на счету нападающего 60 голевых передач, он обошел американца Лэндона Донована с 58 пасами.
Лионелю Месси 38 лет, он выступает за сборную Аргентины с 2005 года. В составе команды спортсмен выиграл Олимпийские игры 2008 года, Кубок Америки в 2021-м и 2024-м, Финалиссиму и чемпионат мира в 2022-м.
Ранее нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду забил за команду 139-й гол, обновив мировой рекорд, пишет 360.ru.
