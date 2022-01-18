Роналду рассказал, когда завершит карьеру

«Я играю в футбол с пяти лет. Моя мотивация остаётся даже на тренировке. Мне почти 37 лет, но я чувствую себя хорошо и продолжаю работать. Я люблю игру и чувствую страсть», – подчеркнул он.

Ранее Роналду оформил дубль в матче сборных Португалии и Ирландии в матче отбора ЧМ-2022, забив свой 110-й и 111-й голы за национальную команду и побив рекорд экс-форварда сборной Ирана Али Даеи (109), сообщает «Свободная пресса».

Затем в матче против сборной Люксембурга он забил три мяча и установил новый рекорд - 115 голов за сборную.

