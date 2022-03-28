Роналду ответил на вопрос о продолжении карьеры в сборной Португалии

По его словам, если он захочет больше играть, то сделает это.

«Я тот, кто будет принимать решение о моём будущем. Я командую, и точка», - подчеркнул футболист.

Комментируя предстоящий стыковой матч за выход на чемпионат мира в Катаре против команды Северной Македонии нападающий «Манчестер Юнайтед» отметил, что всегда считает себя фаворитом, и всей команде «необходимо мыслить позитивно и побеждать».

Ранее сборная Португалии выиграла стыковой матч против сборной Турции со счётом 3:1. Сборная Северной Македонии, в свою очередь, оказалась сильнее сборной Италии - 1:0.

