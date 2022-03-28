Роналду ответил на вопрос о продолжении карьеры в сборной Португалии
Португальский футболист Криштиану Роналду заявил, что сам будет решать вопрос продолжения карьеры в национальной сборной, сообщает ТАСС.
По его словам, если он захочет больше играть, то сделает это.
«Я тот, кто будет принимать решение о моём будущем. Я командую, и точка», - подчеркнул футболист.
Комментируя предстоящий стыковой матч за выход на чемпионат мира в Катаре против команды Северной Македонии нападающий «Манчестер Юнайтед» отметил, что всегда считает себя фаворитом, и всей команде «необходимо мыслить позитивно и побеждать».
Ранее сборная Португалии выиграла стыковой матч против сборной Турции со счётом 3:1. Сборная Северной Македонии, в свою очередь, оказалась сильнее сборной Италии - 1:0.
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