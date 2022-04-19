Криштиану Роналду пропустит игру против «Ливерпуля» из-за смерти новорождённого сына
Нападающий Криштиану Роналду пропустит матч 30 тура Английской премьер-лиги против «Ливерпуля», сообщает пресс-служба ФК «Манчестер Юнайтед».
В сообщении поясняется, что португальский футболист не выйдет на поле из-за недавней смерти новорождённого сына.
«Семья важнее всего, и Криштиану Роналду поддерживает своих близких в это тяжёлое время. Криштиану, все в клубе мысленно находятся с тобой и сопереживают твоей семье», — отмечается в заявлении «МЮ».
Ранее Криштиану Роналду сообщил в соцсетях о смерти новорождённого сына. Он отметил, что «это самая большая боль, которую могут испытать родители».
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