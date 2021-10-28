СМИ: Криштиану Роналду пятый раз станет отцом

Число детей с COVID в Москве в новую волну пандемии выросло в 2-3 раза Телемедцентр столицы провел более 2 млн 300 тысяч консультаций с марта 2020 года Средняя зарплата учителей в Москве достигла 122 тысяч рублей Более 200 квартир предоставлено за пять лет маломобильным москвичам Жители Москвы смогут купить жильё с видом на Москву-реку