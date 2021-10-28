СМИ: Криштиану Роналду пятый раз станет отцом

Форвард английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду снова станет папой. Об этом сообщает испанское издание Hola.

Сейчас невеста футболиста Джорджина Родригес на 12-й неделе беременности, утверждают источники издания.

У 36-летнего Криштиану уже есть четверо детей: первый мальчик появился на свет в 2010 году, близнецов Ева и Матео родила суррогатная мать в 2017 году, и Алана Мартина, которую в 2017-м родила Джорджина Родригес.




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Фото: Instagram/cristiano
ТЕГИ:ФутболистМногодетные СемьиКриштиану Роналду
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