«Краснодару» предсказали победу над греками в раунде плей-офф ЛЧ
Тренер Равиль Сабитов в эфире НСН оценил шансы российского футбольного клуба в предстоящем матче Лиги чемпионов.
Главный тренер греческого «Олимпиакоса» Педру Мартинш назвал российский футбольный клуб «Краснодар» очень сильным соперником. Об этом он заявил на пресс-конференции в преддверии первого матча раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов с российской командой.
Встреча «Олимпиакос» - «Краснодар» пройдет 21 августа в греческом городе Пирей, начало - 22:00 по московскому времени. «Это сильный коллектив, который играет за счет быстрых переходов из обороны в атаку», - отметил португальский специалист.
Российский футболист и тренер Равиль Сабитов в эфире НСН выразил уверенность в превосходстве российской команды над соперником.
«Я с ним полностью согласен, прогноз оптимистичный. Я думаю, что "Краснодар" однозначно не проиграет, а дома выиграет. Они быстро, технично обыграли соперников. Если тренер греческой команды признает их фаворитами, значит, считают себя слабее», - предположил он.
В квалификации Лиги чемпионов «Краснодар» стартовал с третьего раунда, где по сумме двух встреч обыграл «Порту» (0:1, 3:2) за счет большего количества голов в гостях. «Олимпиакос» начал выступление со второго раунда, пройдя чешскую «Викторию» и турецкий «Истанбул», не пропустив в четырех встречах ни одного мяча.
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