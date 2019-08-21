«Краснодару» предсказали победу над греками в раунде плей-офф ЛЧ

Главный тренер греческого «Олимпиакоса» Педру Мартинш назвал российский футбольный клуб «Краснодар» очень сильным соперником. Об этом он заявил на пресс-конференции в преддверии первого матча раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов с российской командой.

Встреча «Олимпиакос» - «Краснодар» пройдет 21 августа в греческом городе Пирей, начало - 22:00 по московскому времени. «Это сильный коллектив, который играет за счет быстрых переходов из обороны в атаку», - отметил португальский специалист.

Российский футболист и тренер Равиль Сабитов в эфире НСН выразил уверенность в превосходстве российской команды над соперником.