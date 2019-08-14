«Краснодар» обыграл «Порту» с разницей в один гол и вышел в плей-офф

Нёнокса избежала эвакуации Военные отменили запланированные на среду мероприятия на полигоне, где погибли пять человек Росгидромет зафиксировал в день взрыва на полигоне всплеск радиационного фона в Северодвинске Эксперт: опасность уже миновала