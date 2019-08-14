«Краснодар» обыграл «Порту» с разницей в один гол и вышел в плей-офф

«Краснодар» обыграл «Порту» в ответном матче, забив на один мяч больше. Таким образом, «Краснодар» вышел в плей-офф квалификации Лиги Чемпионов, сообщает Матч ТВ.

Счёт бы открыт на третьей минуте встречи. Мячи в ворота «Порту» отправили Тони Вильена, Магомед-Шапи Сулейманов (дубль). В ворота «Краснодара» голы направили Зе Луиш и Луис Даис.

Следующая встреча «Краснодара» в рамках квалификации пройдёт с «Олимпиакосом». Матч пройдёт 21 августа в Греции.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Куденко
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