«Краснодар» в серии пенальти переиграл «Динамо» в Кубке России
Футбольный клуб «Краснодар» обыграл московское «Динамо» в матче четвёртого тура Пути РПЛ Кубка России.
Основное время встречи, которая проходила на стадионе «быков», завершилась с ничейным счётом 1:1. Новичок «Динамо» Бителло открыл счёт, а затем Кади Боржес восстановил равновесие.
В серии пенальти сильнее оказались игроки «Краснодара». Итог матча 4:2 в пользу «быков», которые догнали бело-голубых в турнирной таблице группы D - у команд теперь по пять очков.
Ранее московское «Динамо» сыграло вничью с «Пари Нижний Новгород» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) - 1:1, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru