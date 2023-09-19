«Краснодар» в серии пенальти переиграл «Динамо» в Кубке России

Основное время встречи, которая проходила на стадионе «быков», завершилась с ничейным счётом 1:1. Новичок «Динамо» Бителло открыл счёт, а затем Кади Боржес восстановил равновесие.

В серии пенальти сильнее оказались игроки «Краснодара». Итог матча 4:2 в пользу «быков», которые догнали бело-голубых в турнирной таблице группы D - у команд теперь по пять очков.

Ранее московское «Динамо» сыграло вничью с «Пари Нижний Новгород» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) - 1:1, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».