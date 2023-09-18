Болельщики в Иране взяли штурмом отель, где остановился Роналду

Фанаты, проникшие в холл гостиницы в Тегеране, скандировали имя португальского нападающего Криштиану Роналду, который вместе с клубом прибыл в иранскую столицу на матч Лиги Азиатской конфедерации футбола против местного ФК «Персеполис».

Отмечается, что автобус с игроками «Аль-Насра», болельщики сопровождали всю дорогу от аэропорта, окружив его плотной толпой. При этом трасса была украшена приветственными баннерами.

Также в публикации говорится, что игроков «Аль-Насра» охраняют сотрудники элитного спецподразделения, обычно сопровождающего первых лиц государства.

Ранее Криштиану Роналду попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый высокооплачиваемый спортсмен года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

