Болельщики в Иране взяли штурмом отель, где остановился Роналду
Толпа иранских болельщиков штурмом взяла отель, в котором остановилась саудовская футбольная команда «Аль-Наср». Соответствующие видео были опубликованы в соцсетях.
Фанаты, проникшие в холл гостиницы в Тегеране, скандировали имя португальского нападающего Криштиану Роналду, который вместе с клубом прибыл в иранскую столицу на матч Лиги Азиатской конфедерации футбола против местного ФК «Персеполис».
Отмечается, что автобус с игроками «Аль-Насра», болельщики сопровождали всю дорогу от аэропорта, окружив его плотной толпой. При этом трасса была украшена приветственными баннерами.
Также в публикации говорится, что игроков «Аль-Насра» охраняют сотрудники элитного спецподразделения, обычно сопровождающего первых лиц государства.
Ранее Криштиану Роналду попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый высокооплачиваемый спортсмен года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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