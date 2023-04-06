«Краснодар» в серии пенальти обыграл «Ростов» в матче Кубка России

Футболисты «Краснодара» обыграли «Ростов» в матче первого этапа полуфинала Пути регионов Кубка России.

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Основное время матча завершилось вничью. Команды забили по одному голу.

В серии пенальти сильнее оказались подопечные Владимира Ивича. Матч завершился со счетом 5:3 в пользу «Краснодара».

В следующей игре футболисты «Краснодара» встретятся с победителем матча между московским «Спартаком» и самарскими «Крыльями Советов».

Подмосковный клуб «Химки» находится на грани вылета из Премьер-лиги. Эксперты называют ситуацию в команде «цирком», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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