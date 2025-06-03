Армия России активно наступает и продолжит наступление в рамках специальной военной операции на Украине, возмездие за атаки по российской территории неизбежно. Об этом заявил зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Все, что должно взорваться, непременно будет взорвано, а те, кто должен быть истреблен, – исчезнут», - написал политик в своем Telegram-канале.

По словам Медведева, переговоры с представителями Украины в Стамбуле необходимы для скорейшей победы РФ и «полного уничтожения неонацистской власти», а не для компромиссного мира на «придуманных кем-то нереальных условиях». В этом смысл опубликованного Москвой меморандума о прекращении огня. Документ содержит два подхода к урегулированию конфликта: вывод украинских войск с территорий новых регионов и пакетное соглашение с прекращением мобилизации и поставок военной помощи Киеву, запретом на передислокацию войск, исключением военного присутствия третьих стран, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Ранее Дмитрий Медведев заявил, что Россия ждет экономического краха Германии из-за глупой политики Берлина, пишет 360.ru.

