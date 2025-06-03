Дроны ВСУ ударили по МФЦ в городе Сватово

Украинские дроны атаковали социально значимые объекты, в том числе отделение МФЦ, в городе Сватово в Луганской Народной Республике. Об этом заявили в Минцифры региона.

Инцидент произошел во время рабочего дня.

«Строение повреждено, выбиты окна. Благодаря слаженным действиям эвакуированы заявители и персонал. Прием приостановлен», - указали в министерстве.

Отмечается, что при атаке никто не пострадал.



Ранее ВСУ ударили ракетами Storm Shadow по промышленной зоне города Краснодон в ЛНР, получили повреждения многоквартирные и частные дома, пишет RT.

