Дроны ВСУ ударили по МФЦ в городе Сватово
3 июня 202512:39
Украинские дроны атаковали социально значимые объекты, в том числе отделение МФЦ, в городе Сватово в Луганской Народной Республике. Об этом заявили в Минцифры региона.
Инцидент произошел во время рабочего дня.
«Строение повреждено, выбиты окна. Благодаря слаженным действиям эвакуированы заявители и персонал. Прием приостановлен», - указали в министерстве.
Отмечается, что при атаке никто не пострадал.
Ранее ВСУ ударили ракетами Storm Shadow по промышленной зоне города Краснодон в ЛНР, получили повреждения многоквартирные и частные дома, пишет RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru