В России начали страховать кошек и собак
Граждане России теперь могут застраховать своих домашних животных — собак и кошек любых пород, в том числе беспородных. Новый продукт «Инговет» запустила компания «Ингосстрах».
Возраст питомца должен составлять от трех месяцев до восьми лет. Страховка предусматривает компенсацию расходов на ветеринарную помощь в случае острого заболевания, обострения хронической болезни, а также при травмах, полученных в результате несчастного случая.
Полис также может включать опции по оказанию помощи при укусах клещей, возмещение расходов за экстренную вакцинацию и госпитализацию. Выплата предусмотрена и на тот случай, если животное нанесло вред здоровью или имуществу других граждан, и с владельца взыскана компенсация.
Размер страхового возмещения составит от 50 тысяч до 300 тысяч рублей, заявили в компании.
Владельцы домашних грызунов, хорьков, кроликов или птиц смогут получить круглосуточные дистанционные консультации ветеринаров по телефону, в чате и по видеосвязи. Страховой продукт «Ветврач на связи» позволит получить экспертную помощь в любой момент.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В России начали страховать кошек и собак
- Депутат Гаврилов призвал расширить возможности наследования накопительной пенсии
- МГУ возглавил рейтинг лучших вузов России
- СМИ: США закрыли две военные базы в Сирии
- Мужчину задержали за поджог двух сотовых станций в Пермском крае
- На 28-м километре МКАД столкнулись восемь автомобилей
- Рубио и глава МИД Саудовской Аравии обсудили украинское урегулирование
- Депутат Хамитов предложил указывать на бутылках крепкого алкоголя статистику смертей
- Три человека пострадали при столкновении машины и поезда под Саратовом
- Вооруженная группа атаковала КПП в пригороде Дамаска
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru