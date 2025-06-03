В России начали страховать кошек и собак

Граждане России теперь могут застраховать своих домашних животных — собак и кошек любых пород, в том числе беспородных. Новый продукт «Инговет» запустила компания «Ингосстрах».

Возраст питомца должен составлять от трех месяцев до восьми лет. Страховка предусматривает компенсацию расходов на ветеринарную помощь в случае острого заболевания, обострения хронической болезни, а также при травмах, полученных в результате несчастного случая.

Полис также может включать опции по оказанию помощи при укусах клещей, возмещение расходов за экстренную вакцинацию и госпитализацию. Выплата предусмотрена и на тот случай, если животное нанесло вред здоровью или имуществу других граждан, и с владельца взыскана компенсация.

Размер страхового возмещения составит от 50 тысяч до 300 тысяч рублей, заявили в компании.

Владельцы домашних грызунов, хорьков, кроликов или птиц смогут получить круглосуточные дистанционные консультации ветеринаров по телефону, в чате и по видеосвязи. Страховой продукт «Ветврач на связи» позволит получить экспертную помощь в любой момент.



