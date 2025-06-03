В Госдуме предложили отменить социальную пенсию для мигрантов

Законопроект об отмене социальных пенсий по старости для иностранных граждан разработали в России. Об этом пишет РИА Новости.

Авторами инициативы выступили депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с ее лидером Леонидом Слуцким. Документ предлагает отменить социальную выплату по старости для иностранцев «с учетом соответствующих доплат». Законопроект направлен на заключение в правительство.

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По законодательству право на социальные пенсии имеют в том числе иностранцы и не имеющие гражданства лица, постоянно проживающие в РФ не менее 15 лет, имеющие вид на жительство, достигшие 70-ти (мужчины) или 65-ти (женщины) лет. Также в стране предусмотрены федеральная и региональная доплаты к пенсии.

Как отметили авторы проекта в пояснительной записке к документу, Россия привлекательна для многих иностранных граждан в том числе благодаря возможности получения пенсии.

«Вместе с тем, соотношение средней назначенной пенсии к среднему размеру зарплаты в России на уровне – около 28%, то есть... пенсия позволяет компенсировать менее трети зарплаты, что говорит о ее крайне низких размерах по всей стране», - указали парламентарии.

В ЛДПР считают, что инициатива поможет защитить пенсионную систему от необоснованных обязательств, снизить бюджетную нагрузку и восстановить доверие к принципу, рассматривающему пенсию как итог участия в жизни государства.

Ранее журналист Сергей Мардан предложил полностью отменить пенсии в РФ, чтобы пожилых граждан обеспечивали их дети, пишет 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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