Депутат Гаврилов призвал расширить возможности наследования накопительной пенсии
Порядок наследования пенсионных накоплений в России следует пересмотреть, считает глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, член Национального финансового совета Центробанка Сергей Гаврилов. Об этом сообщает ТАСС.
Как отметил парламентарий, сейчас наследование накопительной пенсии возможно в случае смерти человека до назначения этой пенсии либо если он получал ее как срочную выплату.
«В остальных случаях средства не переходят к наследникам. Расширение права наследования, включая возможность более широкого выбора форм получения средств и передачу накоплений по завещанию, сделало бы систему более привлекательной и стимулировало бы добровольное участие в ней», - указал Гаврилов.
Кроме того, россиянам следует разрешить досрочный доступ к своим накоплениям в исключительных случаях: например, в случае тяжелой болезни, утраты трудоспособности, длительной безработицы.
По словам Гаврилова, Минфину сейчас не хватает средств бюджета для единовременных выплат наследникам накопительных пенсий и досрочных выплат для участников системы пенсионного накопления. Для решения проблемы можно создать специальный резервный фонд, «установить небольшую надбавку к текущим пенсионным взносам или перераспределить часть... социальных взносов и направлять эти средства в резерв». В то же время следует спрогнозировать объемы будущих выплат на основе актуарных расчетов и постепенно формировать резерв, начав, например, с покрытия выплат гражданам, чьи наследодатели скончались до назначения пенсии.
Между тем доцент Финансового университета при правительстве Игорь Балынин предупредил, что пенсионеру могут перестать предоставлять выплаты, если человек не получал пенсию в почтовом отделении или на дому на протяжении шести месяцев, пишет 360.ru.
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