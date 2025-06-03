МГУ возглавил рейтинг лучших вузов России

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова возглавил список лучших вузов России RAEX-100 семейства «Три миссии университета». Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

Отмечается, что вуз занял первое место в четырнадцатом ежегодном рейтинге лучших университетов страны.

«МГУ возглавляет рейтинг лучших вузов России на протяжении 13 лет», - указали в пресс-службе.

В 2025 году в рейтинг вошли университеты из 30 российских регионов. Исследователи учитывали статистические показатели и итоги опросов более 150 тысяч респондентов: представителей академических и научных кругов, студентов, выпускников, работодателей. При оценке качества образования рассматривали уровень преподавания, международную интеграцию, ресурсную обеспеченность, востребованность у абитуриентов.

Между тем 19 российских вузов, в том числе МГУ, получили от Рособрнадзора предостережения о недопустимости нарушений в сфере образования, пишет 360.ru.

