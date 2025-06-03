МГУ возглавил рейтинг лучших вузов России
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова возглавил список лучших вузов России RAEX-100 семейства «Три миссии университета». Об этом сообщила пресс-служба учреждения.
Отмечается, что вуз занял первое место в четырнадцатом ежегодном рейтинге лучших университетов страны.
«МГУ возглавляет рейтинг лучших вузов России на протяжении 13 лет», - указали в пресс-службе.
В 2025 году в рейтинг вошли университеты из 30 российских регионов. Исследователи учитывали статистические показатели и итоги опросов более 150 тысяч респондентов: представителей академических и научных кругов, студентов, выпускников, работодателей. При оценке качества образования рассматривали уровень преподавания, международную интеграцию, ресурсную обеспеченность, востребованность у абитуриентов.
Между тем 19 российских вузов, в том числе МГУ, получили от Рособрнадзора предостережения о недопустимости нарушений в сфере образования, пишет 360.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В России начали страховать кошек и собак
- Депутат Гаврилов призвал расширить возможности наследования накопительной пенсии
- МГУ возглавил рейтинг лучших вузов России
- СМИ: США закрыли две военные базы в Сирии
- Мужчину задержали за поджог двух сотовых станций в Пермском крае
- На 28-м километре МКАД столкнулись восемь автомобилей
- Рубио и глава МИД Саудовской Аравии обсудили украинское урегулирование
- Депутат Хамитов предложил указывать на бутылках крепкого алкоголя статистику смертей
- Три человека пострадали при столкновении машины и поезда под Саратовом
- Вооруженная группа атаковала КПП в пригороде Дамаска
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru