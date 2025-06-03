Чемезов: Авиасалон МАКС перенесут на 2026 год

Международный авиационно-космический салон (МАКС) не будет проводиться в России в 2025 году. Об этом заявил генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов, передает РИА Новости.

По его словам, мероприятие перенесут на следующий год.

«Сами понимаете, какое сейчас время», - указал Чемезов.

МАКС переносится уже в третий раз. В 2023-м выставку отменили из соображений безопасности. Годом позже МАКС был перенесен по решению правительства, напоминает 360.ru.

