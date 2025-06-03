Чемезов: Авиасалон МАКС перенесут на 2026 год
3 июня 202512:05
Международный авиационно-космический салон (МАКС) не будет проводиться в России в 2025 году. Об этом заявил генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов, передает РИА Новости.
По его словам, мероприятие перенесут на следующий год.
«Сами понимаете, какое сейчас время», - указал Чемезов.
МАКС переносится уже в третий раз. В 2023-м выставку отменили из соображений безопасности. Годом позже МАКС был перенесен по решению правительства, напоминает 360.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ВС России освободили Андреевку Сумской области
- Чемезов: Авиасалон МАКС перенесут на 2026 год
- В Госдуме предложили отменить социальную пенсию для мигрантов
- Медведев: Переговоры в Стамбуле нужны для скорейшей победы России
- В России начали страховать кошек и собак
- Депутат Гаврилов призвал расширить возможности наследования накопительной пенсии
- МГУ возглавил рейтинг лучших вузов России
- СМИ: США закрыли две военные базы в Сирии
- Мужчину задержали за поджог двух сотовых станций в Пермском крае
- На 28-м километре МКАД столкнулись восемь автомобилей
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru