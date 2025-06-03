СМИ: США закрыли две военные базы в Сирии
США закрыли две своих военных базы в Сирии и передали одну курдским «Сирийским демократическим силам» (СДС). Об этом сообщила журналистка Fox News Дженнифер Гриффин, сославшись на неназванных чиновников.
По словам Гриффин, около 500 солдат США вывели из Сирии за последние недели, а три базы страны «были либо переданы СДС, либо закрыты».
«Это включает Mission Support Site Green Village, которая была закрыта, и Mission Support Site Euphrates, переданную СДС. Американские войска также покинули третий, гораздо меньший форпост», - написала журналистка в социальной сети X.
Ранее Пентагон анонсировал сокращение числа американских военных в Сирии в ближайшие месяцы, в стране останутся менее тысячи военнослужащих.
Между тем профессор Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман в беседе с 360.ru предположил, что США оставят базы в Сирии у тех месторождений, где им выгодно добывать нефть.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru