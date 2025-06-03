ВС России освободили Андреевку Сумской области
3 июня 202512:12
Российские военные освободили село Андреевка в Сумской области. Об этом рассказали в Минобороны.
Ведомство уточнило, что контроль над этой территорией установили бойцы группировки войск «Север».
«Подразделения... в результате активных действий освободили населенный пункт Андреевка», - отмечается в сообщении.
Ранее армия России взяла под контроль Алексеевку в Сумской области, напоминает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Дроны ВСУ ударили по МФЦ в городе Сватово
- ВС России освободили Андреевку Сумской области
- Чемезов: Авиасалон МАКС перенесут на 2026 год
- В Госдуме предложили отменить социальную пенсию для мигрантов
- Медведев: Переговоры в Стамбуле нужны для скорейшей победы России
- В России начали страховать кошек и собак
- Депутат Гаврилов призвал расширить возможности наследования накопительной пенсии
- МГУ возглавил рейтинг лучших вузов России
- СМИ: США закрыли две военные базы в Сирии
- Мужчину задержали за поджог двух сотовых станций в Пермском крае
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru