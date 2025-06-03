ВС России освободили Андреевку Сумской области

Российские военные освободили село Андреевка в Сумской области. Об этом рассказали в Минобороны.

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Ведомство уточнило, что контроль над этой территорией установили бойцы группировки войск «Север».

«Подразделения... в результате активных действий освободили населенный пункт Андреевка», - отмечается в сообщении.

Ранее армия России взяла под контроль Алексеевку в Сумской области, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
ТЕГИ:МинобороныВооруженные Силы РФСпецоперация

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