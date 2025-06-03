Мужчину задержали за поджог двух сотовых станций в Пермском крае
Житель Соликамска Пермского края поджег две станции сотовой связи, злоумышленника задержали. Об этом сообщило управление ФСБ по региону.
Как отметили в ведомстве, задержанный совершил «действия террористического характера с целью устрашения населения и дестабилизации деятельности органов власти». Мужчина осуществил поджог двух базовых станций по указанию иностранного гражданина, который может иметь отношение к спецслужбам Украины.
Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о террористическом акте. Подозреваемому может грозить до 20 лет заключения.
Ранее в Ленинградской области арестовали подростка, обвиняемого в совершении теракта, за поджог на железной дороге в Выборге, пишет 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru