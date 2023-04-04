«Урал» обыграл «Спартак» и вышел в финал Кубка России

Екатеринбургский «Урал» обыграл столичный «Спартак» в полуфинале Пути РПЛ Кубка России.

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Встреча завершилась победой уральцев со счетом 2:1. Игра проходила в Екатеринбурге.

На 32-й минуте счет открыл полузащитник екатеринбургского клуба Ибраима Сиссе. Нападающий красно-белых Кейта Бальде в начале второго тайма отправил в ворота соперника ответный мяч. Решающий гол в ворота москвичей забил Фаниль Сунгатулин.

Вторую путевку в финал разыграют московский ЦСКА и самарские «Крылья Советов».

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков ранее заявил, что не видит оснований для отмены карты болельщика Fan ID, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
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