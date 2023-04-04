«Урал» обыграл «Спартак» и вышел в финал Кубка России

Басманный суд Москвы арестовал Дарью Трепову на два месяца В НАТО уверены, что Швеция выполнила все условия для присоединения к альянсу Сочинский морской торговый порт готов к приему грузопассажирского парома из Турции Китай решил открыть в Москве и Санкт-Петербурге визовые центры Более 120 заявок поступило за два дня в адрес музыкального конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра»